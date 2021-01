Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Am Freitag, 22. Januar 2021, kam es gegen 14.00 Uhr in der Marienstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gab sich gegenüber der 84-jährigen Bewohnerin als Handwerker aus und gelang so in ihre Wohnung. Hier gelang es ihm die Frau derart abzulenken, dass er diversen Schmuck erbeuten konnte. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt und 175cm groß beschrieben. Er sei schlank und von gepflegter Erscheinung gewesen. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Er sei höflich aufgetreten und habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Allgemein empfiehlt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Fremden an der Haustür gegenüber misstrauisch zu sein. Hinterfragen Sie Anlass des Erscheinens und lassen Sie sich Informationen geben, die Sie überprüfen können. Dies können insbesondere Auftraggeber oder Arbeitgeber sein, bei denen man die Rechtmäßigkeit des Termins ohne großen Aufwand überprüfen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Lohne - Einbruch in Bürocontainer

Zwischen Samstag, 23. Januar 2021, 16.00 Uhr und Montag, 25. Januar 2021, 07.30 Uhr kam es in der Dinklager Straße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein Firmengrundstück und drang gewaltsam in einen Bürocontainer ein. Dieses wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Freitag, 22. Januar 2021, 14.00 Uhr und Montag, 25. Januar 2021, 07.20 Uhr kam es auf einer Baustelle im Westring zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst in einen Baucontainer einzudringen, was ihm nicht gelang. Anschließend brach er einen zweiten Container auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl von landwirtschaftlichen Anbaugeräten

Zwischen Sonntag, 24. Januar 2021, 00.00 Uhr und Montag, 25. Januar 2021, 06.30 Uhr kam es auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Oststraße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten diverse hydraulische Oberlenker und Anhängerkupplungen vom Grundstück des landwirtschaftlichen Unternehmens. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

