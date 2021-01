Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl eines Transporters

Zwischen Sonntag, 24. Januar 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 25. Januar 2021, 01.45 Uhr, kam es in der Boschstraße zu einem Diebstahl eines Transporters. Von einem Firmengelände eines Logistikdienstleisters wurde ein weißer VW Transporter vermutlich mit einem Originalschlüssel entwendet. An dem Transporter waren die Kennzeichen HH-ED 3053 angebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsortes des Transporters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Radladers

Zwischen Samstag, 23. Januar 2021, 09.00 Uhr und Montag, 25. Januar 2021, 08.50 Uhr kam es auf einer Baustelle in der St.-Michael-Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Radlader Atlas AR 480. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Montag, 25. Januar 2021, kam es um 09.20 Uhr an der Kreuzung der Straßen Am Rennplatz und Borkumstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Borkumstraße aus nach links in die Straße Am Rennplatz abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 84-jährigen Fußgänger aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Fußgänger leicht verletzt wurde.

