Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen - Rasende Hochzeitsgäste erwischt - Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden (ots)

(dst) Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr erhielt die Polizei mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern, die auf der A 66 in Richtung Wiesbaden unterwegs waren. Die Zeugen berichteten von vier hochmotorisierten Sportwagen, die als Teil eines Hochzeitskorsos an der Anschlußstelle Frankfurt-Höchst auf die Autobahn aufgefahren waren und im Verlauf der Fahrt in Richtung Wiesbaden andere Fahrzeuge ausbremsten und teilweise verbotswidrig rechts überholten. Die Sportwagen bremsten anschließend, nebeneinander fahrend, den nachfolgenden Verkehr stark ab, um sich ab Höhe der Rastanlage Weilbach ein Rennen zu liefern. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurden die vier Fahrzeuge an zwei Stellen im Wiesbadener Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert. Gegen die Fahrer der Fahrzeuge, vier aus Frankfurt stammende Männer im Alter zwischen 25 und 39 Jahren wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Fahrzeuge und Führerscheine der Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Polizei sucht dringend eventuelle Geschädigte und weitere Zeugen des Vorfalles, welche sich beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 oder der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 melden können.

