Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Kundgebung "Querdenken 611" mit Gegenveranstaltung Mahnwache "Omas gegen Rechts" in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Am Samstag fand in der Zeit zwischen 14:00 und 19:00 Uhr eine Kundgebung der Organisation "Querdenken 611 Wiesbaden" in den Wiesbadener Reisingeranlagen statt. An der Versammlung nahmen ca. 180 Personen teil. Parallel fand auf dem gegenüberliegenden Bahnhofsvorplatz eine Gegenveranstaltung der Organisation "Omas gegen rechts Wiesbaden" mit ca. 50 Teilnehmern statt.

Beide Versammlungen verliefen störungsfrei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell