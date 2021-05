Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalkreis: Illegale Müllentsorgung - Ladendieb auf Autobahn gestellt - PKW zerkratzt - Kunstrasenplatz durch Feuer beschädigt

Aalen (ots)

Zöbingen / Röhlingen: Illegale Müllentsorgung

In dem Waldstück "Strut", in Fahrtrichtung Röhlingen linksseitig der L1060 am Waldbeginn, wurden zwischen Donnerstag, 22.04. und Samstag, 01.05.21 drei gebrauchte Stoßstangen illegal im Wald entsorgt. Die Stoßstangen sind für einen Ford Fiesta 4 passend. Die Ablagestelle ist von dem dortigen Radweg einsehbar. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Arbeitsgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Abtsgmünd: Ladendieb auf Autobahn gestellt

Am Mittwoch um 09:15 Uhr konnte eine Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in Abtsgmünd, im Gewerbegebiet Osteren, beobachten, wie ein etwa 30-jähriger Mann mehrere Artikel in einer Tasche verstaute und anschließend ohne zu bezahlen den Markt verließ. Dort stieg er als Beifahrer in einen wartenden PKW und flüchtete. Durch die Polizei konnte das verdächtige Fahrzeuge auf der Autobahn bei Feuchtwangen festgestellt und kontrolliert werden. Die beiden Männer, die Drogerieartikel im Wert von fast 400 Euro entwendet hatten, wurden zum Polizeirevier verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Aalen: PKW zerkratzt

In der Bahnhofstraße wurde am Montag zwischen 07:50 Uhr und 09:30 Uhr ein Daimler-Benz, welcher dort auf der geparkt war, auf der rechten Fahrzeugseite durch einen Unbekannten zerkratzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Lorch: Kunstrasenplatz durch Feuer beschädigt

Der Kunstrasenplatz in der Reinhold-Maier-Straße in Waldhausen wurde zwischen dem 01.05. und dem 03.05.21 durch Hitze bzw. Brandlegung beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell