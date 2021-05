Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Vier Autos bei Unfall beschädigt

Vier beschädigte Autos, rund 20.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 12:40 Uhr in der Stuttgarter Straße. Ein 82 Jahre alter Peugeot-Fahrer übersah den vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW eines 58-Jährigen und fuhr diesem nahezu ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW anschließend auf einen davor stehenden Ford einer 33-Jährigen und dieser noch auf den davor stehenden VW eines 66-Jährigen aufgeschoben. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Welzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw Kombi fuhr am Mittwoch gegen 11:30 Uhr die Kreisstraße 1894 aus Aichstrut kommend in Richtung Schafhof entlang. Im Bereich einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrspur, wo ihm eine 20-jährige Dacia-Fahrerin entgegenkam. Diese musste, um eine Kollision mit dem Kombi zu vermeiden, nach rechts ausweichen, kam hierbei von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab, wo der Dacia letztlich zum Stehen kam. Die 20-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen, an ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt davon. Beim Fahrer des schwarzen Kombi soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren handeln. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Welzheim: Kollision mit geparktem Auto

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Schloßgartenstraße. Ein 65 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Innenstadt entlang und fuhr hierbei auf einen am Straßenrand geparkten Ford auf.

Aspach: Auffahrunfall

5000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ereignete. Ein 81-jähriger Opel-Fahrer befuhr die L 1115 zwischen Großaspach und Backnang und erkannte bei der Talmühle zu spät, dass der Verkehr ins Stocken geriet. Er fuhr daraufhin auf einen vor ihm fahrenden Renault Kangoo auf. Verletz wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell