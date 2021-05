Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl einer Skulptur

Aalen (ots)

Blaufelden: Diebstahl einer Skulptur

Unbekannte entwendeten am Mittwoch zwischen 0:00 Uhr und 7:00 Uhr eine große Zementskulptur in Rostoptik samt Bodenplatte. Die Skulptur stand vor einem Betriebsgelände in der Crailsheimer Straße. Der Wert des Kunstwerkes liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925 010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell