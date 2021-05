Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Aufgefahren

Aalen (ots)

Eine 22 Jahre alte Fiat-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr die Landesstraße 1193 von Waiblingen kommend in Richtung Fellbach. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 25-jährige Ford-Fahrer aufgrund einer roten Ampel anhalten musste und fuhr diesem auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell