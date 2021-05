Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pedelec am Bahnhof entwendet - Besitzer gesucht, Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht & Verkehrsschilder beschädigt

Aalen (ots)

Backnang: Pedelec am Bahnhof entwendet - Besitzer gesucht

Das Polizeirevier Backnang sucht dringend den Besitzer eines Pedelecs, das am Mittwoch, den 28.04.2021 am Bahnhof entwendet wurde. Mehrere Zeugen beobachteten am Mittwochmorgen gegen 7:40 Uhr, wie eine männliche Person das Hinterrad eines am Bahnhof angeschlossenen Pedelecs abmontierte und das Fahrrad anschließend in einen weißen Kastenwagen einlud. Das angeschlossene Hinterrad verblieb samt Schloss am Fahrradabstellplatz. Dieses wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt. Da sich der Besitzer des Pedelecs bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird dieser dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier zu melden.

Leutenbach: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, den 30.04.2021 zugetragen hat. Eine Skoda-Fahrerin fuhr gegen 11:45 Uhr die Kreisstraße 1845 von Nellmersbach in Richtung Leutenbach entlang. Auf Höhe der Grillstelle "Dallmenhölzle" fuhr ihr der Fahrer eines silbernen VW Touran zunächst sehr dicht auf, anschließend versuchte er trotz Gegenverkehr zu überholen.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, hierbei handelte es sich ebenfalls um einen Skoda, musste aufgrund des Überholversuches stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Touran zu vermeiden. Der Skoda-Fahrer sowie evtl. weitere Zeugen, denen die auffällige Fahrweise des VW Touran aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Spiegelberg: Verkehrsschilder beschädigt

Von der Gemeinde Spiegelberg wurde am Dienstagmittag festgestellt, dass die bei einem Parkplatz bei der Kreisstraße 1819 angebrachten Verkehrsschilder ausgerissen und in einen angrenzenden Wald geworfen wurden. Die Schilder und Befestigungen wurden hierbei teilweise beschädigt. Die Tat wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag verübt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

