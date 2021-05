POL-AA: Ostalbkreis: Falscher Polizeibeamter wieder erfolgreich - Wer wurde gefährdet? - Brand eines Containers - Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Dienstag um 21:45 Uhr wollte eine 40-jährige Opel-Fahrerin von der Heidenheimerstraße nach links in Richtung Buchauffahrt abbiegen. Hierbei übersah diese eine 39-jährige Fiat-Lenkerin, die ihrerseits die Buchauffahrt in Richtung Bargau befuhr. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, die die Opel-Fahrerin deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Schwäbisch Gmünd: Brand eines Containers

Am Dienstag um 17.40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Lindenfirstraße in einem dortigen Carport eines städtischen Geländes ein Container brennen würde. Das Feuer, dessen Ursache derzeit unbekannt ist, wurde durch die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd, Wetzgau und Lindach, die mit sechs Fahrzeugen und 33 Wehrleuten vor Ort waren, gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf maximal 3000 Euro geschätzt.

Böbingen: Wer wurde gefährdet?

Am Sonntag um 20:20 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem Polo die Landstraße 1162 von Böbingen in Richtung Heubach. Hinter dem Polo fuhr zu diesem Zeitpunkt ein schwarzer VW Golf, welcher bereits zu diesem Zeitpunkt durch eine aggressive Fahrweise und dichtes Auffahren auffiel. Kurz vor der der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße reduzierte die Polo-Lenkerin vorschriftsmäßig ihre Geschwindigkeit, woraufhin der Golf-Fahrer überholte. Hierbei kam jedoch ein dunkelgrauer Mercedes entgegen. Der mercedes-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, indem er stark abbremste und in Richtung Fahrbahnrand auswich. Der Golf-Fahrer scherte unmittelbar vor dem Polo wieder ein, so dass diese ebenfalls zur Abbremsung gezwungen wurde. Das Kennzeichen des entgegenkommenden Pkw ist nicht bekannt. Die Polizei in Heubach bittet nun insbesondere den Fahrer des Mercedes bzw. weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter der Rufnummer 07173 / 8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Falscher Polizeibeamter wieder erfolgreich

Am Dienstag wurde zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr eine 59-jährige Frau in Schwäbisch Gmünd von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Anrufer brachte die Dame dazu, insgesamt über 12.000 Euro in einen Umschlag zu packen und das Geld vor ihrem Haus zur Abholung bereit zu legen. Der falsche Polizeibeamte gaukelte ihr vor, dass die Bankmitarbeiter mit den Tätern unter einer Decke stecken würden und sie von dort Falschgeld ausgehändigt bekommen würde. Der Anrufer bot ihr an, dass ihr abgehobenes Geld auf Echtheit überprüft werden würde. Noch bevor die "echte" Polizei, die von einem Nachbarn informiert wurde, an der Wohnadresse eintraf, wurde der deponierte Geldbetrag von den Betrügern abgeholt.

Das Polizeipräsidium Aalen warnt die Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis, im Ostalbkreis und im Landkreis Schwäbisch Hall eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Seien Sie bei derartigen Anrufen stets misstrauisch! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat möglichst sofort.

Geben Sie am Telefon grundsätzlich keine vertraulichen Informationen weiter. Dies betrifft vor allem Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen oder dem Aufbewahrungsort von Schmuck und Bargeld.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Ihnen unbekannt sind. Hinterlegen Sie keine derartigen Sachen für unbekannte Abholer!

Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei. Scheuen Sie sich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 oder die Telefonnummer ihres örtlich zuständigen Polizeireviers oder Polizeipostens zu wählen!

Weitere Hinweise zum Phänomen "falscher Polizeibeamter" sowie ähnlich gelagerten Maschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

