Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zur Presseersteldung der Polizeiinspektion Straßenhaus: Brand in Neustadt (Wied)

Neustadt (Wied) - SteinshofNeustadt (Wied) - Steinshof (ots)

Bei der Leitstelle Montabaur gingen am Montag, den 30.11.2020 um 14:52 Uhr, mehrere Meldungen über eine Explosion und eine unklare Rauchentwicklung in der Wohnsiedlung Steinshof in Neustadt (Wied) ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Der einzige Bewohner des Hauses erlitt beim Versuch das Feuer zu löschen leichte Verletzungen und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren der VG Asbach, der Rettungsdienst und die Polizei Straßenhaus. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen (te).

