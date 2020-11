Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Entwendetes Brennholz

IngelbachIngelbach (ots)

Zwischen Sonntag den 29.11.2020 bis Montag den 30.11.2020 wurden an der K36, am Ortsrand von Ingelbach, insgesamt fünf Festmeter Eichen - und Kirschholz entwendet. Das bereits fertig verarbeitete Brennholz war an einem Feldweg gestapelt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.

