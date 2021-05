Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Vellberg: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Kurz vor 13:00 Uhr war ein 63 Jahre alter Opel-Fahrer auf der L1060 von Schwäbisch Hall in Richtung Obersontheim unterwegs. Bereits auf Höhe der Abzweigung Hasenbühl kam er auf die linke Fahrspur und fuhr hier auf einer Strecke von etwa einhundert Metern komplett auf der Gegenfahrbahn. Auf der langen Geraden kam dem Opel dabei eine Fahrzeugkolonne entgegen. Die Fahrzeugführer mussten ihre Wagen stark abbremsen. Anschließend fuhr der 63-Jährige normal weiter bis etwa auf Höhe der Abzweigung nach Dörrenzimmern. In einer leichten Linkskurve fuhr der Opel-Fahrer geradeaus und kam von der Fahrbahn ab. Er lenkte auf dem parallel zur L1060 verlaufenden Feldweg mehrmals gegen, schleuderte und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der 63-Jährige leicht verletzt. An dem Opel entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und möglichweise gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Untermünkheim: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Dienstagabend kurz nach 21:00 Uhr befuhr eine51-jährige VW-Fahrerin die B14 in Richtung B19. Als ein vorausfahrender 31-Jähriger seinen Opel etwa 100 Meter vor der Einmündung zur B19aufgrund eines die Fahrbahn querenden Tieres abbremsen musste, erkannte dies die 51-Jährige zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die 31-jährige Beifahrerin in dem Opel, sowie die VW-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten von Rettungskräften versorgt werden. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell