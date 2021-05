Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Verkaufsanhänger - Rotlicht missachtet

Aalen (ots)

Essingen: Diebstahl von Verkaufsanhänger

Zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Dienstagnachmittag, 14:30 Uhr, wurde in der Margarete-Steiff-Straße ein Verkaufsanhänger der Marke FISCHER GEORG entwendet. Der Hänger mit dem amtlichen Kennzeichen AA-MM 8500 war auf einem Parkstreifen zwischen einem dortigen Autohaus und der TÜV-Niederlassung abgestellt und mit einem Anhängerschloss gesichert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Ellwangen: Rotlicht missachtet

Auf der Haller Straße in Richtung Crailsheim fahrend missachtete ein 55-jähriger BMW-Lenker am Dienstag gegen 16.30 Uhr das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Einmündung Siemensstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 62-jährigen Nissan-Lenkerin, welche bei grün nach rechts in die Haller Straße einfahren wollte. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

