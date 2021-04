Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Windschutzstreifens

Am Dienstag, 27. April 2021, gegen 12.59 Uhr, kam es in der Straße Am Horstberg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines dortigen Windschutzstreifens. In unmittelbarer Nähe zum Brandort befindet sich ein Schweinstall. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit 3 Löschfahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, konnte ein Übergreifen verhindert und der Brand gelöscht werden.

Friesoythe- Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Donnerstag, 22. April 2021 und Freitag, 23. April 2021 zu einer Sachbeschädigung am Toilettengebäude "Seeblick". Durch bislang unbekannte Täter wurde die Hauswand des Toilettengebäudes mit Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 27. April 2021, gegen 20.25 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort geparkten PKW, VW und entfernte sich von der Unfallstelle. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 27. April 2021, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Barßeler mit seinem Mofaroller die Friesoyther Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der dortigen Schule übersah er das Rotlicht der dortigen Bedarfsampel und kollidierte mit einer 38-jährigen Barßelerin, die mit ihrem Fahrrad die Friesoyther Straße überqueren wollte. Beide Beteiligten erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

