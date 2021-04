POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg und Vechta - Neue Betrugsvariante, Täter fragen nach WhatsApp-Codes und Geld

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta versuchen Betrüger seit Kurzem über eine neue Masche an WhatsApp-Accounts und Geld zu gelangen. Seit dem vergangenen Wochenende sind bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta aus beiden Landkreisen mehrere Strafanzeigen eingegangen, die durch eine neue Betrugsmasche über WhatsApp begangen worden sind. Die Geschädigten erhielten von einem mutmaßlichen Bekannten aus ihren Kontakten über WhatsApp eine Nachricht. Bei den Kontakten handelt es sich jedoch bereits um Accounts, die durch Straftäter übernommen worden sind. Diese schreiben die Geschädigten mit zwei Zielrichtungen an. - Einige Kontakte werden aufgefordert einen Code, der den Kontakten "versehentlich" per SMS zugesandt worden ist, zu übermitteln. Tatsächlich wird dieser Code von WhatsApp verschickt und dient der Verifikation eines Accounts. Diese Anfragen dienen also lediglich zur Übernahme weiterer WhatsApp-Accounts. Gibt man diesen Code heraus, wird der eigene WhatsApp Account von Fremden übernommen und in Namen des Inhabers gleichgelagerte Nachrichten verschickt. - Die zweite Zielrichtung ist wie so häufig Geld. Die Kontakte werden um Geld gebeten. Es wird eine abweichende Kontonummer übermittelt und das Geld soll dorthin überwiesen werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei der SMS von WhatsApp der Hinweis vorhanden ist, diesen Code niemals an Dritte weiterzugeben. Durch die Weitergabe des Codes kann der eigene WhatsApp-Account von Fremden übernommen werden. Man muss lediglich eine Telefonnummer bei der Erstellung des Accounts eingeben. Im Anschluss erhält man diesen Code, den man bestätigen muss. Anschließend ist der WhatsApp Account auf einem neuen/anderen Handy eingerichtet. Der bisherige Nutzer hat dann keinen Zugriff mehr auf seinen Account. Weitere Hinweise zu dieser Masche erhalten Sie unter https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/taeter-fragen-ueber-freundeaccount-nach-whatsapp-code.html?hilite=%27whatsapp%27

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell