Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl von Grabpflanzen

In der Zeit zwischen Samstag, 24. April 2021, 10.00 Uhr, und Montag, 26. April 2021, 10.00 Uhr, wurden auf einem Friedhof in der Beverner Straße Pflanzen von zwei Grabstellen entwendet. Es handelte sich dabei um eine Konifere, vier Buchsbaumsträucher und zwei Rosensträucher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Telefonnummer 05434 924700 entgegen.

Emstek - Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Geschäft

Am Montag, 26. April 2021, zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in der Straße Am Mühlencenter. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmentransporter

In der Zeit zwischen Montag, 26. April 2021, 16.45 Uhr, und Dienstag, 27. April 2021, 08.00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem in der Boschstraße geparkten Firmentransporter und entwendete einen Laubsauger und eine Motorsense der Marke Stiehl im Wert von über 815 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer 04471 186 00 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 23. April 2021, 16.00 Uhr und Montag, 26. April 2021, 15.00 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter zwei Notausgangstüren einer Sporthalle in der St. Johannes-Straße mit schwarzer Lackfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer 04474 93 94 20 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 27. April 2021, um 09.08 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg von der Straße Pingel-Anton-Platz kommend in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah dabei die 22-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Diese fuhr als Geisterradlerin vom Hagenweg kommend auf dem Fahrradweg. Durch die Kollision verletzte sich die 22-jährige Frau leicht.

