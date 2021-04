Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl aus Werkzeugkiste

Von Samstag, 24. April 2021, 07.00 Uhr, bis Sonntag, 25. April 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Visbek, Ludwig-Erhard-Straße, aus einer Werkzeugkiste eine Bohrmaschine des Herstellers Bosch, eine Handkreissäge des Herstellers Bosch und eine Flex des Herstellers Bosch. Die Werkzeugkiste befand sich zum Tatzeitpunkt auf der offenen Ladefläche eines Transporters, welcher in einer Sackgasse vor einem Wohnhaus abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Visbek unter der Telefonnummer: (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 26. April 2021, 18.55 Uhr, befuhren ein 21-jähriger Mann aus Vechta und ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit ihren Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta aus Richtung Innenstadt kommend. Als der 21-jährige nach links auf den Parkplatz der Volksbank abbiegen wollte, bemerkte dies der nachfolgende 23-jährige zu spät und fuhr auf. Hierdurch wurde der Pkw des 21-jährigen in den Gegenverkehr, an den Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Vechta, gestoßen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Steinfeld - Einbruchdiebstahl in Lagerhalle - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Samstag, 24. April 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 25. April 2021, 06.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine als Werkstatt genutzte Lagerhalle in der Bahnhofstraße ein. Dort entwendeten sie einen PKW (Mercedes E-Klasse, silber), sowie diverses Werkzeug und Reifensätze inkl. dazugehöriger Alufelgen. Der PKW wurde am Morgen des 25. April 2021 an der B 214 (Diepholzer Straße) zwischen den Abfahrten Kroge und Steinfeld auf dem Grünstreifen aufgefunden und abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Umstände, Personen oder Fahrzeuge in Steinfeld oder im genannten Bereich der Bundesstraße wahrgenommen haben. Diese können sich unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 beim Polizeikommissariat Vechta melden.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, dem 26. April 2021, wurde um 21.30 Uhr ein 33-jähriger Fahrer eines PKW in der Straße Am Bergkeller einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Urinvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Montag, den 26. April 2021, kam es um 13.45 Uhr im Westring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Ein 73-jähriger Mann aus Holdorf beabsichtigte von der Straße Nordhofe nach links auf den Westring abzugbiegen. Hierbei übersah er einen 43-jährigen Motorradfahrer aus Damme, welcher den Westring aus Richtung Holdorfer Straße kommend befuhr. Es kann zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag, den 26. April 2021, um 14.00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Lohne mit seinem PKW die Straße Bittgang in Fahrtrichtung Pastors Busch. Auf Höhe der Wachtelstraße übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 74-jährigen Mann aus Lohne, welcher mit seinem E-Bike die Straße Bittgang befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 74-jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

