Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit von Sonntag, 25. April 2021, 0.00 Uhr, bis 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schönbergstraße aus einem Gartenschuppen einen Makita-Akkuschrauber inkl. Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 9 22 62 10 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - Brand einer Torffläche

Am Montag, den 26. April 2021, kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Brand im Koppelweg. Dort war durch Funkenflug eine ca. 100 bis 200 qm große Torffläche in Brand geraten. Es besteht der Verdacht, dass dieser Funkenflug fahrlässig verursacht worden ist. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh gelöscht. Diese war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 26 Einsatzkräften im Einsatz. Zur genauen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Personen wurden nicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, den 26. April 2021, um 14.15 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Friesoythe in Begleitung ihrer 17-jährigen Tochter mit ihrem PKW die Kreisstraße in Fahrtrichtung Barßel. Hinter ihnen fuhr ein 28-jähriger Mann aus Barßel mit einem Transporter. Im Verlaufe der Barßeler Straße beabsichtigte die 43-jährige, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten. Der 28-jährige erkannte dieses zu spät und fuhr auf den PKW der Friesoytherin auf. Die Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Saterland - Brand von Strauchschnitt

Am Montag, den 26. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 11.40 und 12.10 Uhr in der Hollener Straße aus bislang nicht bekannter Ursache zu einem Brand von ca. 3 qm Strauchschnitt. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht werden, welche mit 18 Einsatzkräften im Einsatz war. Es entstand weder Sach-, noch Gebäudeschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell