Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwelbrand in Küche

Am Montag, den 26. April 2021, kam es gegen 15.10 Uhr in einer Mietwohnung in der Lange Straße im ersten Obergeschoss zu einem Schwelbrand, nachdem durch die 40-jährige Bewohnerin ein mit Essen befülltes Kunststoffbehältnis auf einer aktiven Herdplatte vergessen worden war. Durch die Hitzeentwicklung kam es zu einem Schwelbrand. Hierdurch wiederum entstand ein gas-ähnlicher Geruch, welcher durch ein geöffnetes Fenster nach draußen strömte, sodass zunächst von einem Gasleck ausgegangen werden musste. Der Schwelbrand wurde durch die Bewohnerin entdeckt. Die Lange Straße wurde kurzzeitig gesperrt und entsprechende Verkehrsmaßnahmen veranlasst. Das in Brand geratene Behältnis wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg abgelöscht. Diese war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz. Die brandbetroffene Wohnung war nach einer umfassenden Entlüftung durch die Feuerwehr umgehend wieder nutzbar. Es entstand weder Gebäude-, noch Personenschaden.

Schneiderkrug OT Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, dem 26. April 2021, wurde um 16.55 Uhr auf einem Autohof an der Sülzbührener Straße ein 50-jähriger Fahrer eines Transporters mit litauischer Zulassung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Kontrolle seines Atemalkohols ergab einen Wert von 4,11 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 26. April 2021, um 17.45 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem PKW die Cloppenburger Bahnhofstraße, als sie im Innenstadtbereich in Höhe eines dortigen Hotels verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender Fahrzeugführer erkannte dieses offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug der Cloppenburgerin auf. Hierdurch entstand Sachschaden im Heckbereich des PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen jungen Fahrer mit mutmaßlich südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er fuhr einen silbernen, älteren PKW, mit welchem er sich nach dem Unfall in Richtung Pingel-Anton entfernte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Am Montag, den 26. April 2021, kam es um 17.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Fritz-Reuter-Straße. Ein 62-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw in Cloppenburg den Prozessionsweg und beabsichtigte nach links in die Löninger Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Cloppenburgers, welcher befuhr zu selben Zeit mit seinem Roller die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Prozessionsweg befuhr. Der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

