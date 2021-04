Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Obersontheim: Festnahme von drei Einbrechern in Discountmarkt - Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

Dielheim / Obersontheim (ots)

Nach der Festnahme von insgesamt drei tatverdächtigen Einbrechern in der Nacht von Freitag auf Samstag in Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, werden diese im Laufe des Wochenendes dem Haftrichter vorgeführt.

Die Männer sollen nach Mitternacht in einen Discounter in Obersontheim eingebrochen sein und anschließend am Tatort durch starke Polizeikräfte festgenommen.

Zudem steht das Trio im Verdacht im Februar dieses Jahres in einen Discounter in Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, eingebrochen zu sein. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4847399

Weiterführende Informationen sind aufgrund der derzeit andauernden und intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht vor Montagnachmittag zu erwarten.

