Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zu ungeduldig - Unfall

Ludwigsburg (ots)

Einen Leichtverletzten und rund 8.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstagmorgen gegen 05:05 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Schöckinger Straße in die L 1141. Der 44-jährige Fahrer eines Alfa Romeo war hinter dem Opel eines 51-Jährigen auf der Landesstraße in Richtung Korntal unterwegs. Als der 51-Jährige an der Einmündung bei Rot anhielt, fuhr der 44-Jährige nach rechts in die Schöckinger Straße, wendete dort und wollte vor dem Opel wieder weiter in Richtung Korntal fahren. Beim Einfahren auf die L 1141 stieß er mit dem Auto des 55-Jährigen zusammen, der seine Fahrt inzwischen fortgesetzt hatte. Der Fahrer des Opel zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell