Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 4.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall in der Backhausgasse - Polizei sucht Unfallverursacher

Ludwigsburg (ots)

Etwa 4.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 18:00 Uhr in der Backhausgasse in Markgröningen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich bei Einbiegen einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell