Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizei evakuiert Mehrfamilienhaus in Kornwestheim wegen Küchenbrand

Ludwigsburg (ots)

Eine 53-Jährige meldete sich am Freitagmorgen gegen 03:50 Uhr über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass ihre Küche in Brand stehen würde. Die sofort zu Hilfe eilenden Polizeibeamten des Polizeireviers Kornwestheim trafen vor Ort auf einen fortgeschrittenen Brand mit starker Rauchentwicklung. Sie brachten die 53-Jährige und andere Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit und versuchten das Feuer mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Erst die zwischenzeitlich mit 18 Einsatzkräften eingetroffene Feuerwehr Kornwestheim konnte den Brand löschen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach hatte vermutlich eine Katze den Herd in der Küche eingeschalten, so dass sich ein darauf stehender Wasserkocher aufgrund der Hitze entzündete. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung mit einer Wärmbildkamera überprüft hatte, konnten die Bewohner wieder ins Gebäude. Durch das Feuer wurden der Herd und der Wasserkocher, sowie die Wände durch Rußbildung, in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

