Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Pedelec entwendet

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 17:30 und 18:30 Uhr in der Olgastraße in Böblingen ein silbernes Pedelec der Marke "Winora Yakun" entwendet. Das Fahrrad, dessen Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft, stand im Innenhof eines Arztzentrums und war mit einem Stahlschloss gesichert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell