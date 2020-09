Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Und wieder klickten die Handschellen

Görlitz (ots)

Am gestrigen Tag (28. September 2020) klickten für einen 33-jährigen Polen die Handschellen. Der Mann wurde am Stadtpark in Görlitz von Bundespolizisten kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl wegen Betrug gesucht wurde. Da er die offene Geldstrafe in Höhe von 1190,00 Euro nicht zahlen konnte, musste er ersatzweise seine 119-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Görlitz antreten.

