Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Neuer Aufenthaltsort - Justizvollzugsanstalt

BAB 4, Weißwasser (ots)

Rückblickend auf das vergangene Wochenende wurden drei polnische Staatsangehörige (61, 33, 40) sowie ein russischer Staatsangehöriger (39) durch die Bundespolizei festgenommen.

Der Grund für die Festnahme des 61-Jährigen war eine durch das Amtsgericht Weißwasser angeordnete Sicherungshaft. Im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen besonders schweren Diebstahls hatte das Amtsgericht die Bewährung ausgesetzt und später einen Haftbefehl erlassen.

Gegen die anderen zwei Polen waren Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Görlitz, Zweigstelle Bautzen, ausgestellt worden. In beiden Fällen lagen Urteile des Amtsgerichts Bautzen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Weder der 33-Jährige konnte seine Geldstrafe in Höhe von 1630,00 Euro zahlen, noch der 40-Jährige war in der Lage seine Geldstrafe in Höhe von 1160,00 Euro zu begleichen.

Der 39-jährige Russe wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Haftbefehl gesucht. Der Mann hatte eine vom Amtsgericht Nürnberg wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angeordnete Geldstrafe in Höhe von 1170,00 Euro nicht gezahlt. Zusätzlich besteht gegen ihn ein durch das Amtsgericht Tiergarten angeordnetes Fahrverbot bis einschließlich 03.03.3021. Da der Russe als Fahrer eines Opel Vectra festgestellt wurde, erwartet ihn nun außerdem noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

