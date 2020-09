Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Leichtverletzte nach Unfällen im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Unfall auf dem Pferdemarkt sind am Samstag zwei Fußgänger verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr hatte der Fahrer eines Paketdienstes seinen Transporter auf dem Gehweg vor dem dortigen Kiosk abgestellt, um Waren auszuliefern. Als er sein Fahrzeug kurz darauf rückwärts vom Gehweg zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, kam es zum Zusammenstoß mit zwei Fußgängern im Alter von 89 und 91 Jahren, die sich hinter dem Transporter aufgehalten hatten. Das Ehepaar stürzte; beide erlitten leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 19-jährigen Unfallverursacher aufgenommen. (1085428)

Am Sonntag kam es um 15.54 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 66-Jährige war gemeinsam mit einer 65-jährigen Frau auf der Carl-Friedrich-Gauß-Straße in Richtung Bahnhofsallee unterwegs. Die 18-jährige Fahrerin eines BMW Mini befuhr die Carl-Friedrich-Gauß-Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach den bisherigen Erkenntnissen missachtete sie den Vorrang der beiden Radfahrenden und bog nach links auf eine Grundstückszufahrt ab. Der 66-Jährige stürzte über die Motorhaube und wurde leicht am Arm verletzt. (1088522)

Ein 64-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag um 16.20 Uhr bei einem Unfall am Meerweg leicht verletzt: Der Oldenburger war mit seiner Yamaha auf dem Meerweg in Richtung Sandkruger Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr die 69-jährige Fahrerin einer Honda auf dem Alten Postweg in Richtung Meerweg. Nach den Erkenntnissen der Polizei missachtete die 69-Jährige die Vorfahrt des Yamaha-Fahrers und fuhr in den Einmündungsbereich hinein. Der 64-Jährige musste abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Beteiligten machten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher sucht der Unfalldienst insbesondere zu diesem Verkehrsunfall noch Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 melden. (1088527)

Um 16.30 Uhr kam es an der Kreuzung Bloherfelder Straße/Paulstraße zu einem weiteren Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde: Die 33-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta beabsichtigte, von der Paulstraße in die Bloherfelder Straße einzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der 18-jährigen Fahrerin eines VW Caddy, die die Bloherfelder Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Zeugenaussagen zufolge ist die 33-Jährige trotz Rotlichts in die Kreuzung hineingefahren. Sie wurde bei der Kollision leicht verletzt; beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. (1088538)

