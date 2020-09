Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gefälschtem Dokument unterwegs gewesen

BAB 4 (ots)

Am Dienstag, den 22. September 2020, kontrollierten Bundespolizisten auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst einen Pkw BMW mit deutschen Ausfuhrkennzeichen. Besetzt war das Fahrzeug mit zwei Ukrainern. Beide Personen wiesen sich mit ihren ukrainischen Reisepässen aus. Der Fahrer (25) gab an, dass sie für zwei Monate bei einem Freund in Darmstadt zur Erholung waren. Bei der weiteren Kontrolle wurde ein polnischer Ausweis, ausgestellt auf den Fahrer, aufgefunden. Schnell stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er und sein Beifahrer (25) seit Juni 2020 ohne Genehmigung in Deutschland arbeiteten. Nun wird gegen die Männer wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise/Aufenthalt, unerlaubter Arbeitsaufnahme und zusätzlich gegen den Fahrer wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen ermittelt. Die Fälschung sowie 500,00 Euro illegal erlangter Arbeitslohn wurden beschlagnahmt. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,00 Euro erhoben. Über die Aufenthaltsbeendigung und möglicher Einreisesperren entscheidet die zuständige Ausländerbehörde.

