Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Wissen

Wissen (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2020 bemerkte der Halter eines dunkelblauen Pkw Opel Meriva einen frischen Unfallschaden im Bereich des vorderen linken Radkasten seines Wagens. Der Pkw hatte über mehrere Tage am rechten Fahrbahnrand der Langstraße in Wissen geparkt gestanden. In den Tagen von dem 15.07.2020 muss daher ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren an dem geparkten Meriva diesen seitlich gestreift haben.

