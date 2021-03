Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Feuerwehreinsatz in der Seeäckerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei, nachdem ein Brandmeldealarm in einem Gebäude in der Seeäckerstraße in Leonberg-Eltingen ausgelöst hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Rauch aus einer der Wohnungen kam und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Als Quelle des Rauchs konnte ein Herd lokalisiert werden. Eine der Herdplatten war an und durch die Hitze wurde eine Abdeckung verschmort.

