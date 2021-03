Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Schlägerei am Sportplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 20:10 Uhr an einem Sportplatz einer Schule an der Ecke Weimarer Straße und Nauklerstraße in Sindelfingen, sucht das Polizeirevier Sindelfingen Zeugen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach wurden ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger von etwa fünf Personen aus einer größeren Jugendgruppe heraus angegriffen und geschlagen. Dabei soll auch ein aus einer Kette bestehendes Fahrradschloss eingesetzt worden sein. Die Jugendgruppe umfasste etwa 15 bis 25 Personen. Die Ursache für den Übergriff ist bislang ungeklärt. Der 19-Jährige und der 22-Jährige wurden leicht verletzt. Zeugen können sich unter Tel. 07031 697 0 an das Polizeirevier Sindelfingen wenden.

