Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260720-588: Tresor aus Keller gestohlen

Lindlar (ots)

Eine Tresor mit einer Briefmarken- und Münzsammlung habe Unbekannte zwischen Mittwoch und Freitag (22. - 24. Juli) aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Uferstraße gestohlen. Um an den Tresor zu gelangen, der laut der Geschädigten nicht von einer Person alleine getragen werden kann, haben die Täter zunächst die Metalltüre des Kellers aufgehebelt. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist nicht bekannt; der Zugang ist aber über einen öffentlich zugänglichen Aufzug möglich. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

