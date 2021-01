Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Lagerfeuer in Werkstatthalle

FriesenheimFriesenheim (ots)

Ein Lagerfeuer in einer Werkstatthalle in der Kronenstraße beschäftigte am Mittwoch Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim, des Rettungsdienstes und Polizeireviers Lahr. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 17:10 Uhr Flammen aus einer leerstehenden Werkstatthalle. Vor Ort konnte ein Mann angetroffen werden, welcher das Feuer mutmaßlich entzündet hatte, um sich aufzuwärmen und als Kochstelle zu nutzen. Das Lagerfeuer sowie ein circa drei Meter langer und mit Glut befüllter Graben im Inneren der Halle konnten durch die angerückten Wehrleute gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand - die vorsorglich alarmierten Helfer des Rettungsdienstes konnten unverrichteter Dinge ihren Heimweg antreten. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand keinerlei Sachschaden.

