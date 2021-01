Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, B462 - Nach Unfall leicht verletzt

RastattRastatt (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagmorgen an der Einmündung der B462 zur "Untere Wiesen" zu einer Teilsperrung durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt geführt. Der 23-jährige Lenker eines Mercedes befuhr kurz vor 8 Uhr die B462 in Richtung Oberndorf und wollte diese an der Einmündung in Fahrtrichtung der "Untere Wiesen" verlassen. Hierbei verlor der 23-Jährige beim Rechtsabbiegen, aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen auf der Gegenfahrbahnseite stehenden Lastkraftwagen. Durch die Kollision wurde der Tank des Sattelzuges beschädigt, sodass die Fahrbahn von dem ausgelaufenen Betriebsstoff gereinigt werden musste. Der mutmaßliche Unfallverursacher dürfte leicht Verletzungen davongetragen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Die Sperrung der Rechtsabbiegerspur konnte nach erfolgter Unfallaufnahme gegen 9:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

