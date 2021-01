Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

LahrLahr (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand in der Nacht auf Donnerstag in der Altfelixstraße haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Feststellungen steht eine mutwillige Entzündung im Raum. Ein Zeuge wurde gegen 1:30 Uhr auf das Feuer aufmerksam und hatte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach ersten Untersuchungen von Kriminaltechnikern ist von einer Brandstiftung auszugehen. Über die Hintergründe der mutmaßlichen Feuerlegung kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts Näheres gesagt werden. Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

