POL-OG: Hornberg, L108 - Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Zu einem Verkehrsunfall bei schneebedeckter Fahrbahn kam es am Mittwochnachmittag auf der Landstraße zwischen Fohrenbühl und Hornberg. Ein 37 Jahre alter Mitsubishi-Lenker befuhr kurz vor 16 Uhr die L108 in Fahrtrichtung Hornberg, als er mutmaßlich in Folge der Wetterverhältnisse sowie nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei rollte der Wagen des 37-Jährigen zunächst eine kleine Böschung hinauf, kippte im Anschluss auf die rechte Fahrzeugseite und schlitterte daraufhin rund 20 Meter den Straßenverlauf entlang bergab. Die 28-jährige Beifahrerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, auf einen Rettungswagen konnte jedoch verzichtet werden. Der Mitsubishi war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Beamte des Polizeireviers Haslach übernahmen währenddessen die verkehrsregelnden Maßnahmen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

