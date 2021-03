Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Jugendliche beschädigen Bushaltestelle mit Feuerwerkskörper

Ludwigsburg (ots)

Mittels eines Feuerwerkskörpers beschädigten sechs männliche Jugendliche am Donnerstag um 02:30 Uhr zwei Scheiben einer Bushaltestelle in der Freiburger Allee in Böblingen. Bei der Explosion splitterten die Scheiben der Haltestelle "Diezenhalde Zentrum Süd". Ein Zeuge war zuvor auf die Tat aufmerksam geworden und konnte noch beobachten, wie die sechs Tatverdächtigen in Richtung der Offenburger Straße davonrannten. Der verursachte Sachschaden war bislang noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

