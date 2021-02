Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall - Radfahrerin angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 15.02.21, gegen 14.20 Uhr mit seinem BMW die Friedrichstraße. Auf Höhe der Schwedenstraße stand eine Fahrradfahrerin am Fahrbahnrand, weshalb der fließende Verkehr um die Dame herumfahren musste. Dies erkannte der BMW-Fahrer wohl zu spät und fuhr auf das Fahrrad und die Dame auf. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt und wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell