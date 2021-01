Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Linienbus muss Vollbremsung machen - drei Fahrgäste verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Sandstraße/Konrad-Adenauer-Allee sind am Donnerstagnachmittag drei Fahrgäste eines Lininebusses verletzt worden. Der Bus war gegen 15.20 Uhr auf der Sandstraße geradeaus Richtung Kirchhellener Straße unterwegs. Mitten auf der Kreuzung musste der Busfahrer dann eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, das von der Sandstraße nach links in die Konrad-Adenauer-Allee abbiegen wollte. Eine Kollision gab es nicht, trotzdem wurden drei Fahrgäste aus Gladbeck und Bottrop (16, 51 und 57 Jahre alt) leicht verletzt, weil sie durch die starke Bremsung unter anderem gegen Haltestangen prallten. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen, der Halter kommt demnach aus dem Kreis Coesfeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachschaden entstand nicht.

