Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In Obercastrop und Merklinde sind in der Nacht auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge/Kleintransporter aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten es auf Werkzeuge und Werkzeugmaschinen abgesehen. Der Polizei liegen bislang vier Anzeigen vor. In allen Fällen wurden Scheiben eingeschlagen und diverses Werkzeug gestohlen - unter anderem Bohrmaschinen, Trennschleifer und Sägen. Betroffen waren Fahrzeuge auf der Bochumer Straße, der Kreuzstraße und der Gerther Straße. Allein der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Gladbeck:

Auf der Steinstraße wurde ein Einbruch gemeldet. Demnach wurde dort am Mittwoch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach bisherigen Informationen haben die unbekannten Täter Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Herten:

Auf der Paschenbergstraße ist am Mitwochmittag, gegen 13 Uhr, ein unbekannter Täter in einen Baucontainer eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen nutzte er ein gekipptes Fenster, um einzusteigen. Gestohlen wurde ein Laptop samt Tasche und eine Musikbox. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75m groß, kurze schwarze Haare, schlank, trug eine beige Jacke und eine grüne Hose.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

