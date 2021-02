Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Sachbeschädigung am Bahnhof

Freiburg (ots)

Ihringen - Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 20 Uhr, schlugen zwei Jugendliche mit einem Hammer eine Schaufensterscheibe am Ihringer Bahnhof ein. Die Tat konnte von einer 15-jährigen Zeugin beobachtet werden, welche sofort die Polizei verständigte. Mit ihrer Hilfe konnten die beiden 17- und 18-Jährigen schließlich am Bahnhof in Breisach von der Polizei aufgegriffen werden. Sie gelangen zur Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell