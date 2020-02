Polizei Braunschweig

POL-BS: Nach dem Schoduvel ging es friedlich weiter - Polizei zeigt sich mit Einsatzverlauf zufrieden

Braunschweig

23.02.2020 Braunschweig, Innenstadt

Nachdem das erste Fazit der Polizei Braunschweig zum diesjährigen Karnevalsumzug positiv ausfiel, kam es auch in den Abendstunden am Sonntag lediglich zu vereinzelten Körperverletzungen rund um die Nachfeiern in den Braunschweiger Gaststätten und Kneipen.

Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren sind in diesem Jahr erneut zurückgegangen. Insgesamt wurden rund um den polizeilichen Einsatz 21 Strafanzeigen gefertigt, im Jahr 2019 waren es noch 28. Die Zahl der Körperverletzungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um fünf auf 13.

Obwohl eingehend darauf hingewiesen wurden, dass es sich um eine friedliche und fröhliche Veranstaltung handeln sollte, mussten zwei Verstöße nach dem Waffengesetz gefertigt werden, da zwei Personen mit Anscheinswaffen kontrolliert wurden.

In diesem Jahr wurden von dem Präventionsteam 72 Jugendliche kontrolliert. Die Kontrollen stießen auf ein positives Echo bei den Mädchen und Jungen. Es wurden keine nennenswerten Verstöße festgestellt, lediglich in einem Fall mussten Partyschnäpse einbehalten werden.

Das in diesem Jahr zum zweiten Mal zum Umzug ausgesprochene Glasbehältnisverbot im Bereich der Rathauskolonnaden wurde sowohl von den Besucherinnen und Besuchern als auch von den ansässigen Geschäften eingehalten und hat sich weiter bewährt.

