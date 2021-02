Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Bad Krozingen-Hausen - Am Montag, den 15.02.2021, gegen 19:15 Uhr, wurden Verkehrsteilnehmer auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, welcher durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Im weiteren Verlauf konnte beobachtet werden, wie der Fahrzeugführer zunächst mit einer Straßenlaterne in der Falkensteiner Straße und später mit einem geparkten Fahrzeug in der Straße Am Dumpfgraben kollidierte. Der Verursacher setzte die Fahrt mit seinem SUV jedoch unbeirrt fort. Die Polizei konnte ihn schließlich antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Der 43-jährige Rumäne muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder weiteren beschädigten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07667/91170 beim Polizeirevier Breisach zu melden.

