POL-FR: Küssaberg: Unfall mit zwei leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Von Bechtersbohl kommend in Richtung Dangstetten befuhr am Montag, 15.02.2021, gegen 16.50 Uhr, eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot die L 162. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam sie ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmer. Die 22-jährige und ihr 23 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, er wurde abgeschleppt.

