Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall mit 7000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW befuhr am Dienstag, 16.02.2021 gegen 05.40 Uhr, ein 55 Jahre alter Mann die L 163a und beabsichtigte, nach links auf die B 314 einzufahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, auf die L 163a einbiegende Toyota eines 37-jährigen, welcher Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, am VW 3000 Euro.

md/ma

