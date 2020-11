Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemmitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Rotenburg an der FuldaRotenburg an der Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht, 36199 Rotenburg a.d.Fulda, zw. 09.11.2020, 17:00 h und 13.11.2020, 12:30 Uhr

Die 57-jährige PKW Fahrerin aus Alheim parkte ihren PKW zu unterschiedlichen Tageszeiten auf dem Parkplatz des Rotenburgcenters im Waldweg sowie auf dem REWE Parkplatz in der Kasseler Straße. Der geparkte PKW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Kotflügel und der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Fahrer/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Tatzeitraum zw. 09.11.2020 und 13.11.2020 Sachschaden: 800,-EUR Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Gefertigt: Lotz, PHK, Polizeistation Rotenburg a.d.F.

