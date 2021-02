Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der B295 bei Renningen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag befuhr der 41-jährige Fahrer eines VW Passat gegen 12.20 Uhr die B295 von Renningen in Richtung Weil der Stadt. Kurz nach der Einmündung Renningen-Süd überholte er den vor ihm fahrenden 28-Jährigen in seinem Opel Movano und kollidierte während des Überholvorgangs mit dem entgegenkommenden 33-jährigen Fahrer eines Kia Rio.

Durch den Aufprall wurde der Kia rückwärts in die Böschung abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Der Passat wurde zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, drehte sich um 180 Grad, kollidierte seitlich mit der Betongleitwand und im Verlauf dann auch noch mit dem Opel Movano, den er zuvor überholt hatte. Der Opel Insignia eines 47-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Renningen unterwegs war, wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt.

Der Passat- und der Movano-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 56.500 Euro. Der Passat, Kia und der Movano waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da durch den Verkehrsunfall auch diverse Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde zu deren Beseitigung ein Vertreter des Umweltamtes Böblingen sowie die Straßenmeisterei Leonberg verständigt. Die Unfallstelle war zur Unfallaufnahme und Reinigung bis 16.10 Uhr voll gesperrt.

Insgesamt waren die Feuerwehren Renningen / Malmsheim und Leonberg mit elf Fahrzeugen und 38 Mann, drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie mehrere Streifen der Polizei im Einsatz.

