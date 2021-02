Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfallflucht in Gültstein

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Samstag, 10.00 Uhr, wurde ein in der Zehnthofstraße geparkter Citroen C5 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt, so dass ein Schaden von rund 3.500 Euro entstand. Am Citroen konnten rote Farbantragungen des flüchtigen Fahrzeugs gesichert werden. Das Polizeirevier Herrenberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07032 27080.

