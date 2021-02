Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die 39-jährige Lenkerin eines Audis musste am Freitag gegen 17.10 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Weilimdorfer Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender Fahrzeuglenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Die 39-jährige fuhr daraufhin auf die Seite. Das Verursacherfahrzeug, bei dem es sich nach Zeugenangaben um einen BMW mit Stuttgarter Zulassung gehandelt haben soll, entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Audi beträgt etwa 500 Euro. Die Fußgängerin, welche den Fußgängerüberweg zum Unfallzeitpunkt passierte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Telefon 07156 43520 in Verbindung zu setzen.

